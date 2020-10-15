بعد إصابته بـ كورونا.. الملحن هيثم نبيل: الموضوع مش سهل أبدا

أكد الملحن هيثم نبيل، أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليست بالأمر السهل على الإطلاق. كتب "هيثم"، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "كمية نعم الواحد مكنش حاسس بيها.. منتهي الرعب انك تخدم والدك وانتوا الاتنين مصابين كورونا.. وارجعوا لنفس الحرص اللي كنا فيه في بداية الكرونة الموضوع مش سهل خالص خللوا بالكوا وربنا يحفظكوا جميعا". وكان هيثم نبيل، أعلن إصابته بفيروس كورونا من خلال منشور له بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب هيثم نبيل، "قدر الله وماشاء فعل..أصبت بكورونا دعواتكم بأنها متكونش جت لحد عن طريقي .. ياريت لو حد اختلط بيا اخر كام يوم ياخد باله الحمدلله". يذكر أن هيثم نبيل أعلن منذ فترة طرحه أغنية "كانت غلطة" والتي تعد أولى أغنيات ألبومه الجديد المقرر أن يتم طرحها الشهر المقبل عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". أغنية "كانت غلطة " الحان هيثم نبيل وكلمات سارة سعيد وتوزيع حسين النجار.

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