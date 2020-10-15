وداعا أبي.. مها أحمد تنعى محمود ياسين

وعلقت مها أحمد على الصورة ناعية الفنان الراحل محمود ياسين و كتبت "وداعا ابى واستاذى ربنا يرحمك ويحسن اليك ويدخلك فسيح جناته".

نشرت الفنانة مها أحمد صورة للفنان الراحل محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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وغيب الموت أمس، الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.