بعد رسالته للراحل محمود ياسين.. عادل إمام يتصدر جوجل

تصدر الفنان عادل إمام، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رسالته لصديقه الفنان الراحل محمود ياسين.

وقال عادل إمام، من خلال "فيسبوك": ‎"البقاء لله الفنان الكبير محمود ياسين.. خالص العزاء للأسرة الكريمة.. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله في جناتك وصبر أهله".

يذكر أن غيب الموت صباح أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

عمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.

حصل ياسين على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها.

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، الرصاصة لا تزال فى جيبي، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في جميع المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و"بورسعيد" و"الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا جميع عمليات التصوير.

وتدور أحداثه حول المجند الشاب "محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبد القدوس والإخراج لـ حسام الدين مصطفى، وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.