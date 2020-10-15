الجمهور يبحث عن الحلقة الـ 14 من مسلسل أنت اطرق بابي

تصدرت الحلقة 14 من المسلسل التركي "أنت اطرق بابي" مؤشرات البحث بجوجل، بعد مرور ساعات على عرضها في تركيا.

وتدور أحداث المسلسل حول "ايدا" التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، وتواجه "سيركان بولات" الذي يقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب في بقائها خريجة ثانوية فحسب.

وسيركان يعرض على إيدا إرجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين، في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، ولكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.

بينما يتظاهر سيركان وايدا بأنهما مخطوبان، يدخلان في علاقة شغوفة وصعبة تنسيهما كل ما يعرفان عن الصواب.

مسلسل أنت اطرق بابي ينافس مع مسلسل "ابنة السفير" من بطولة انجين اكيورك ونسليهان اتاغول على نسب المشاهدة في تركيا، وبالتزامن مع ذلك يحققان نجاحا كبيرا ايضا قي الوطن العربي .

مسلسل ابنة السفير:

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير:

يعرض مسلسل ابنة السفيرمدبلجا باللغة العربية مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر تطبيق شاهد VIP .