أخبار الفن| الموت يفجع نجم «مسرح مصر».. تعليق ناري من منة شلبي على واقعة ضحية المعادي

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

أعلن الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وفاة عمه.

نشرت الفنانة منة شلبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن ما تعرضت له ضحية المعادى والتى تم التحرش بها وقتلها.

تصدر الفنان عادل امام، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رسالته لصديقه الفنان الراحل محمود ياسين.

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أكد الملحن هيثم نبيل، أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليست بالأمر السهل على الإطلاق.

نعت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الفنان الراحل محمود ياسين. وكتبت أميرة مختار، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "الله يرحمك يا انکل محمود ..... دخلت علي مامي يوم لقيتها سعيده جدا وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني ... كانت فرحانه جدا واعدت تدعي له بالشفاء من الزهاير ووصفته بأنه مرض قاصي ... الله يرحمه رجل محترم ..انا لله وانا اليه راجعون".

نعى الفنان عمر الشناوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، الفنان الراحل محمود ياسين الذى وفاته المنية أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

نشر المخرج بيتر ميمي، صورة من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2"، والذى يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

