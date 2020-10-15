أحمد فلوكس يوجه رسالة لـ سعد لمجرد.. شاهد

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة إلى الفنان سعد لمجرد ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق فلوكس على الصورة قائلا " حبيبي يا معلم .. واحشني وأراك قريبا في بلدك الثاني مصر مع جمهورك و ناسك اللي بتحبك .. ".

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وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

عاد الفنان أحمد فلوكس إلى زوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال، وظهرا فى أول صورة لهم في إنسجام وحب، ومستعدين لاستئناف حياتهما الزوجية مجددا.

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.