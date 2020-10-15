فيديو أول ظهور لشقيقة الراحل محمود ياسين ومحمد رياض يبكي على الهواء

خيم الحزن على عائلة الفنان محمود ياسين اليوم بعد وفاته، وكشف ابنه عمرو محمود ياسين عن تفاصيل وفاته وأيامه الأخيرة وكذلك حالة والدته شهيرة، وظهرت شقيقته لأول مرة وكشفت تفاصيل من علاقتها به.

مفارقة غريبة في وفاة محمود ياسين وشهيرة لا تصدق رحيله!

وكشف عمرو محمود ياسين في تصريحات له اليوم عن التفاصيل الكاملة لوفاة محمود ياسين، ونفى وفاته بفيروس كورونا، وقال إن والده توفي بسبب توقف عضلة القلب نتيجة لإصابته بالتهاب رئوي حاد، والذي تسبب في دخوله المستشفى في الأسبوعين الماضين، وقال إن والده كان يتعافي قبل وفاته بأيام للدرجة التي جعلت الأطباء يستعدون لإنهاء إجراءات مغادرته المستشفى قبل تدهور حالته بشكل مفاجئ.

التفاصيل الكاملة لوفاة الفنان محمود ياسين

وقال عمرو محمود ياسين إن المفارقة في وفاة والده دوت الخليج إنه شعر بتحسن كبير في حالته الصحية والنفسية قبل وفاته بأيام، وكان في أعلى مستوى من الوعي في الفترة الأخيرة، للدرجة التي جعلته قادراً على التواصل مع جميع أفراد أسرته عبر الهاتف وأطمئن على أحوالهم من المستشفى قبل أن ينقل لجهاز التنفس الصناعي وتتدهور حالته الصحية.

وأضاف عمرو محمود ياسين إن والده كان يعاني من مشاكل في التذكر بسبب معاناته من تصلب الشرايين وبسبب أمراض القلب حيث أجرى من قبل عملية قلب مفتوح، وقال إن المفارقة أنه توفي شهر أكتوبر والذي شهد زواجه من الفنانة شهيرة منذ 50 عام وكذلك هو الشهر الذي يتذكره الجمهور به بسبب أعماله الكثيرة عن انتصارات أكتوبر، وقال إن والدته في حالة حزن صعبة وما تزال في حالة عدم تصديق لوفاته.

محمد رياض يبكي على الهواء بعد وفاة محمود ياسين

وعبر محمد رياض، زوج رانيا محمود ياسين، عن حزنه الكبير لوفاة حماه والذي اعتبره بمثابة والده، ولم يتمالك دموعه أثناء الحديث عنه مما جعله ينهي المكالمة الهاتفية في احد البرامج، وكذلك ظهرت شقيقة الفنان الراحل محمود ياسين لأول مرة وتذكرت ذكرياتها معه وقالت إنه كان دائم السؤال عنها وعن أبنائها وكان يتمتع بحب كبير من العائلة بسبب اهتمامه بهم، مشيرة إلى انها في الفترة الأخيرة كانت تتواصل معه من خلال الفنانة شهيرة بسبب متاعبه الصحية.

وتوفي الفنان محمود ياسين اليوم عن عمر يناهز 79 عام، وأحدث رحيله صدمة وحزن كبير في الوسط الفني والجمهور وذلك بعد تقديمه عشرات الأعمال الشهيرة والمميزة في مسيرته الفنية الطويلة، ومن المقرر أن تشيع جنازته غداً.