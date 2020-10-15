بالأسود.. دينا تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

نشرت الفنانة دينا، صورة جديد لها من اخر جلسة تصوير و ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت دينا قائلة : " شكرًا جزيلًا للفريق الذي عمل في هذه الجلسة ، أحبكم جميعًا".

وظهرت دينا لمتابعيها بجلسة تصوير جديدة ومختلفة حيث ظهرت وهى ترقص .

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وشاركت دينا في مسرحية "ألابندا" عام 2001 وتزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.

وجسدت دينا دور الراقصه في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقه في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين.