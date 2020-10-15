فى ذكرى وفاة أحمد عبد الوارث.. عدد زيجاته وسر هجوم حفيد عبد الوارث عسر عليه

يحل اليوم ذكرى الفنان الراحل احمد عبد الوارث والذى قدم عديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

ما لا يعرفه كثيرون أن أحمد عبد الوارث تزوج مرتين الأولى من الفنانة سعاد نصر وأنجب منها طارق وفيروز والثانية من امرأة خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنتين منهما ميران التي اتجهت للتمثيل وشاركت في مسلسل كلبش 2.

وكان الظهور الأخير للفنان احمد عبد الوارث قبل وفاته خلال الاحتفال بتكريم الفنانة ليلى طاهر، ضمن سلسلة تكريمات الرواد التى تقوم بها وزارة الثفافة، حيث اكد انها من الفنانين الذين يعتز بذكرياته معهم.

وقد هاجمه حفيد الفنان الراحل عبد الوارث عسر الفنان محمد التاجى وذلك بسبب استغلال أحمد عبد الوارث لاسم جده قائلا : ""كل أقارب جدي يعملون خلف الكاميرا، كمديري تصوير وغيرها من المهن السينمائية، إلا أن أكثر ما يزعجني هو القول بأن الفنان الراحل أحمد عبدالوارث نجل عبدالوارث عسر".

وتابع محمد التاجى قائلا : "كنت أتفهم في بداية مشواره الفني أنه يحب ارتباط اسمه باسم جدي، ولكن ما لا أفهمه هو إصراره وعدم تكذيبه للأمر في أكثر من مناسبة، ومن أكثر الأمور المثيرة للدهشة بالنسبة لي هو حضور أحمد عبد الوارث حفلا، وحصوله على درع تكريم باسم جدي في إحدى المناسبات".

واختتم حديثه قائلًا: "الموت رحم أحمد عبدالوارث مني، فقبل وفاته بيوم واحد كنت أنوي تقديم بلاغ للنائب العام، بسبب ادعاء أحمد عبدالوارث بأنه نجل عبدالوارث عسر، فالراحل لم ينجب إلا والدتي وشقيقتها، وسئمت لسنوات طويلة من نفي هذه المعلومة حتى فاض بي الكيل وقتها".