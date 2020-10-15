حلق عملاق... دينا تصدم متابعيها بأحدث ظهور لها عبر انستجرام

نشرت الفنانة دينا، صورة جديد لها من آخر جلسة تصوير وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا لمتابعيها بجلسة تصوير جديدة ومختلفة حيث ظهرت وهي ترتدي "حلق عملاق".

كما وضعت مكياجًا بالألوان الترابية ليبرز من جمال ملامحها.

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

- إيه الحلق ده

- الحلق العملاااق

-شكلك يجنن

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وشاركت دينا في مسرحية "ألابندا" عام 2001 وتزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.

وجسدت دينا دور الراقصه في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقه في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين.

