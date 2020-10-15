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محمد هيندي عن قضية فتاة المعادي: لازم يكونوا عبرة لكل شخص يفكر إنه يعمل كدة

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علق الفنان محمد هيندي على قضية قتل فتاة المعادي بغاية التحرش وسرقتها. 

ونشر محمد هيندي صور المتهمين في القضية، وعلق قائلا: "المتهمين في قبضة العدالة في اقل من ٢٤ ساعة لازم يبقوا عبرة لكل شخص يفكر انه يعمل كدة #فتاة_المعادي". 

واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق، أن الدافع من وراء الواقعة سرقة المجني عليها، حيث تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على 2 من المتورطين في واقعة سحل وقتل فتاة المعادي، بعد فشلهم فى التحرش بها، وسرقة حقيبتها؛ وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة محل الواقعة، وتم توجيه عدة مأموريات أمنية لضبط الجناة في الأماكن التي يترددون عليها، ومن المقرر سقوط الثالث في قبضة الأمن خلال الساعات القادمة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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