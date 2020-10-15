ونشر محمد هيندي صور المتهمين في القضية، وعلق قائلا: "المتهمين في قبضة العدالة في اقل من ٢٤ ساعة لازم يبقوا عبرة لكل شخص يفكر انه يعمل كدة #فتاة_المعادي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد هيندي عن قضية فتاة المعادي: لازم يكونوا عبرة لكل شخص يفكر إنه يعمل كدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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