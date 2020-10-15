محمد هيندي عن قضية فتاة المعادي: لازم يكونوا عبرة لكل شخص يفكر إنه يعمل كدة

علق الفنان محمد هيندي على قضية قتل فتاة المعادي بغاية التحرش وسرقتها.

ونشر محمد هيندي صور المتهمين في القضية، وعلق قائلا: "المتهمين في قبضة العدالة في اقل من ٢٤ ساعة لازم يبقوا عبرة لكل شخص يفكر انه يعمل كدة #فتاة_المعادي".