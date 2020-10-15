وصول جثمان محمود ياسين مسجد الشرطة بأكتوبر ..فيديووصور

وصل منذ قليل جثمان الفنان محمود ياسين إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر استعدادا لتشييع جنازته بعد ظهر اليوم ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الواحات .

وحضر كل من زوجته الفنانة شهيرة وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، وحفيده محمود ياسين والفنانة لبلبة والفنانة منة بدر تيسير والمخرج مصطفى فكرى والفنان عبد الله مشرف وعدد من الأقارب.



وأعلنت الفنانة رانيا ياسين، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "صلاة الجنازة اليوم بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".

وغيب الموت صباح أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.