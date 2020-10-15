بعد الكشف عن جنس جنينهما ببرج خليفة.. إصابة أصالة المالح وزوجها بفيروس كورونا

أعلن اليوتيوبر السوري أنس مروة وزوجته أصالة المالح إصابتهما بفيروس" كورونا " المُستجد، أمس الأربعاء. ونشرت أصالة المالح مقطع فيديو لها داخل المستشفي عبر حسابها الشخصي انستجرام. يذكر أن أصالة حامل بمولودها الثاني وانتقلت مؤخرًا برفقة زوجها وابنتهما إلى منزلهما الجديد في كاليفورنيا، وكانت السوشيال ميديا قد ضجت بالحفل الاستثنائي الذي أقاماه لمعرفة جنس مولودهما المنتظر، إذ أضيء برج خليفة باللون الأزرق للإشارة إلى أن المولود سيكون ذكرًا، وصنف الحدث على أنه أكبر حفل في العالم للكشف عن جنس الجنين.

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