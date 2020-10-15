ونشرت أصالة المالح مقطع فيديو لها داخل المستشفي عبر حسابها الشخصي انستجرام.
يذكر أن أصالة حامل بمولودها الثاني وانتقلت مؤخرًا برفقة زوجها وابنتهما إلى منزلهما الجديد في كاليفورنيا، وكانت السوشيال ميديا قد ضجت بالحفل الاستثنائي الذي أقاماه لمعرفة جنس مولودهما المنتظر، إذ أضيء برج خليفة باللون الأزرق للإشارة إلى أن المولود سيكون ذكرًا، وصنف الحدث على أنه أكبر حفل في العالم للكشف عن جنس الجنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الكشف عن جنس جنينهما ببرج خليفة.. إصابة أصالة المالح وزوجها بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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