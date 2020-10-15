انهيار شهيرة ونجلها فى جنازة الفنان محمود ياسين .. شاهد

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان محمود ياسين وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك بعد وفاته أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

وانهارت الفنانة شهيرة وابنها عمرو وحفيدها محمود من البكاء الشديد على رحيل الفنان القدير فتى الشاشة الأول.

وحضر كل من زوجته الفنانة شهيرة وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، وحفيده محمود ياسين والفنانة لبلبة والفنانة منة بدر تيسير والمخرج مصطفى فكرى والفنان عبد الله مشرف وعدد من الأقارب.

وأعلنت الفنانة رانيا ياسين، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.

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وغيب الموت صباح أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.