تاريخ كبير من العطاء للفن.. رانيا فريد شوقى تنعى الفنان محمود ياسين

نعت الفنانة رانيا فريد شوقى الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفي أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشرت رانيا صورة للفنان محمود ياسين من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت: "الاستاذ العظيم تاريخ كبير من العطاء للفن المصري و العربي ربنا يرحمك و يجعل مثواك الجنة".

وأعلنت الفنانة رانيا ياسين، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "صلاة الجنازة اليوم بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".

وغيب الموت صباح أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.