حسين فهمي والسقا وأشرف زكي يتلقون العزاء في وفاة محمود ياسين بمسجد الشرطة.. فيديووصور

حضر عدد من نجوم الفن جنازة الفنان الراحل محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا صباح امس .

وكان من أبرز الفنانين : " نادية الجندي ، لبلبة ، دلال عبد العزيز ، احمد السقا ، نهال عنبر، حسين فهمي ، اشرف زكي ، بوسي شلبي، يوسف شعبان ، سوزان نجم الدين " .

استقبل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، النجوم والذين بدأوا يتوافدون إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، لتشييع جثمان الفنان الكبير محمود ياسين، والذي وافته المنية أمس، بعد صراع مع المرض، عن 79 عاما، ويصل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الفيوم من مستشفى المعادي.