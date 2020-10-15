وكان من أبرز الفنانين : " نادية الجندي ، لبلبة ، دلال عبد العزيز ، احمد السقا ، نهال عنبر، حسين فهمي ، اشرف زكي ، بوسي شلبي، يوسف شعبان ، سوزان نجم الدين " .
استقبل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، النجوم والذين بدأوا يتوافدون إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، لتشييع جثمان الفنان الكبير محمود ياسين، والذي وافته المنية أمس، بعد صراع مع المرض، عن 79 عاما، ويصل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الفيوم من مستشفى المعادي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسين فهمي والسقا وأشرف زكي يتلقون العزاء في وفاة محمود ياسين بمسجد الشرطة.. فيديووصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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