مفيش مشاعر أسمى من الحب.. كندة علوش تعلق على قصة حب محمود ياسين وشهيرة

نشرت الفنانة كندة علوش تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه الفنان الراحل محمود ياسين.
وقالت كندة علوش: "والله مفيش مشاعر أحلى ولا أنبل ولا أسمى من الحب .. خصوصًا لما تزيده السنين الطويلة دفا وإحترام وعشرة ومودة .. ربنا يرحم فتى الشاشة الأول محمود ياسين .. ويصبر قلب السيدة والفنانة القديرة شهيرة وأبناءه عمرو ورانيا، وكل عشاقه ومحبيه".
وأعلنت الفنانة رانيا ياسين، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.
وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: صلاة الجنازة اليوم بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".
وغيب الموت صباح أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.
شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.
محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.
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