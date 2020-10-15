أسماء جلال تتضامن مع فتاة المعادي: نفسي في عقاب دنيوي بنفس الوجع والألم

كما يعرض الان لأسماء جلال مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس من بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، استايلست عبير البدراوي، وإخراج مصطفى أبو سيف، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين الشباب.

يذكر أن الفنانة أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني.

"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.

والعمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.