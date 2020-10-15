تم منذ قليل تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين والذى وفاته المنية أمس بعد صراع مع المرض وذلك عن عمر يناهز 79 عامًا.
وقام الحضور بتأدية صلاة الجنازة عليه فى ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد ولفت الأنظار لف الجثمان بعلم مصر.
وحضر عدد من الفنانين تشييع الجثمان من أبرزهم: "نادية الجندي ، لبلبة ، دلال عبد العزيز ، احمد السقا ، نهال عنبر، حسين فهمي ، اشرف زكي ، بوسي شلبي، يوسف شعبان ، سوزان نجم الدين " .
واستقبل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، النجوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، تمهيدا لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الفيوم من مستشفى المعادي.
وغيب الموت صباح أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.
شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.
محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جثمانه ملفوف بعلم مصر.. شاهد لحظة صلاة الجنازة على محمود ياسين بساحة مسجد الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.