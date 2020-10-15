جثمانه ملفوف بعلم مصر.. شاهد لحظة صلاة الجنازة على محمود ياسين بساحة مسجد الشرطة

تم منذ قليل تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين والذى وفاته المنية أمس بعد صراع مع المرض وذلك عن عمر يناهز 79 عامًا.

وقام الحضور بتأدية صلاة الجنازة عليه فى ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد ولفت الأنظار لف الجثمان بعلم مصر.

وحضر عدد من الفنانين تشييع الجثمان من أبرزهم: "نادية الجندي ، لبلبة ، دلال عبد العزيز ، احمد السقا ، نهال عنبر، حسين فهمي ، اشرف زكي ، بوسي شلبي، يوسف شعبان ، سوزان نجم الدين " .

واستقبل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، النجوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، تمهيدا لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الفيوم من مستشفى المعادي.