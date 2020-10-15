محمد عز ينعى الفنان الراحل محمود ياسين.. شاهد

وشارك محمد عز صورة للفنان محمود ياسين من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، وقال: "لا اله الا الله. اللهم ارحمه واغفرله. البقاء لله" .
وغيب الموت صباح أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.
شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.
محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.
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