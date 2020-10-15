كريم عفيفي: الوقوف أمام يحيى الفخراني حلم

أكد الفنان كريم عفيفي سعادته بالمشاركة في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع النجم يحيى الفخراني المقرر عرضه رمضان المقبل .

قال "كريم" خلال لقاء مع برنامج Theinsider بالعربي، إنه كان حلمًا بالنسبة لي الوقوف أمام يحيي الفخراني في عمل فني

تابع: لم أقرأ الدور فأنا قبلت الدور بمجرد معرفتي بوجوج الفخراني مؤكدًا أن طريقة تعامله لطيفة أنه شخص بسيط ويتحدث مع الجميع.

كما عبر عن سعادته بالتعاون مع المؤلف عبد الرحيم كمال لأنه كاتب كبير وأعماله كلها ناجحة.

تابع أنه يقدم شخصية "سعد" سيحبها الجمهور هو بني آدم طبيعي يضحك أحيانا ويبكي في أحيان أخرى كأي إنسان.