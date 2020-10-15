صابر الرباعي احتفالا بعيد الجلاء: يوم من أيام النصر لتونس أمام المستعمر الفرنسي

احتفل الفنان صابر الرباعي بعيد الجلاء لتونس و نشر صورة جديدة له و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام".

وعلق صابر الرباعي علي الصورة قائلا: " يوم من أيام النصر لتونس أمام المستعمر الفرنسي ، بهذه المناسبة الوطنية نترحم على كل شهداء تونس متمنيا لشعبنا الرخاء و التقدم و الخروج السريع من هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم نتيجة لوباء كورونا عفانا و عفاكم الله داعيا بالرحمة لكل الذين توفوا و بالشفاء لكل المصابين به، و يا رب تحمينا و تحمي كل العالم العربي من كل شر ، اللهم آمين . عاشت تونس و شعبها????????."

يذكر أن طرح الفنان صابر الرباعي، فيديو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثانى" عبر قناة "روتانا" على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع وتسجيل ميشال فاضل، وإخراج وليد ناصيف.

استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام، استخدم خلالها أحدث التقنيات الفنية، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية راقية من جمال الأداء والطرب الراقي، وهو امتداد للتعاون بين صابر الرباعي والموسيقار طلال، نتج عنه العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال السنوات الماضية، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بإمتياز لما يحمله من فكر وأسلوب رشيق.

ويحمل العمل رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي، من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية، وألحان تمس الأحاسيس والذوق الرفيع ورقة النغم بقالب ومضمون مختلف ومتطور.