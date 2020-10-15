انهيار رانيا محمود ياسين من البكاء فى جنازة والدها.. صور

انهارت الفنانة رانيا محمود ياسين من البكاء الشديد فى جنازة الفنان محمود ياسين والتى اقيم فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك عبد وفاته امس بعد صراع طويل مع المرض.

وظهرت رانيا وهى تمسك فى زوجها الفنان محمد رياض وبجوارها شاب يبدو انه ابنها والذى يظهر لاول مرة.

وحضر عدد من الفنانين تشييع الجثمان من أبرزهم: "نادية الجندي ، لبلبة ، دلال عبد العزيز ، احمد السقا ، نهال عنبر، حسين فهمي ، اشرف زكي ، بوسي شلبي، يوسف شعبان ، سوزان نجم الدين " .

واستقبل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، النجوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، تمهيدا لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الفيوم من مستشفى المعادي.

وغيب الموت صباح أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.