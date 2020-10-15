سهير المرشدى تنهار من البكاء فى جنازة محمود ياسين.. فيديو

حرصت الفنانة سهير المرشدى على حضور جنازة الفنان الراحل محمود ياسين فى مسجد الشرط بالشيخ زايد وذلك بعد وفاته امس عن عمر يناهز 79 عاما.

ودخلت سهير المرشدى فى حالة من البكاء الشديد على رحيل الفنان القدير الذى اثرى الحياة الفنية بعديد من الاعمال التى تظل عالم فى تاريخ السينما المصرية.

وانهارت الفنانة شهيرة وابنها عمرو وحفيدها محمود من البكاء الشديد على رحيل الفنان القدير فتى الشاشة الأول. وحضر كل من زوجته الفنانة شهيرة وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، وحفيده محمود ياسين والفنانة لبلبة والفنانة منة بدر تيسير والمخرج مصطفى فكرى والفنان عبد الله مشرف وعدد من الأقارب.. وغيب الموت صباح أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح. شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية. محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

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