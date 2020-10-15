هايدي موسى: كواليس طلقتك نفسي أكثر من رائعة

أكدت الفنانة هايدي موسى أنها سعيدة بانضمامها لمسلسل " طلقتك نفسي " المقرر عرضه الفترة المقبلة.

أضافت في تصريح لـ دوت الخليج : كواليس العمل أكثر من رائعة بالاضافة الي أنني شعرت بحالة من الارتياح أثناء التصوير فكل المشاركين تجمعني بهم علاقة صداقة قوية .

وسيتم عرض مسلسل "طلقتك نفسي" بداية من يوم الأثنين ١٩ اكتوبر في السابعة مساء، وذلك على قناة "النهار دراما".

مسلسل "طلقتك نفسي" يستعرض أغرب أسباب انتشار الطلاق ويشارك في بطولته كل من هاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى.

كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبروعايدة رياض وآخرون، ومن أخرج محمد النقلي، وإنتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي