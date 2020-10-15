أول ظهور بعد الزواج.. أمير شاهين فى جنازة محمود ياسين

حرص الفنان أمير شاهين على تقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل محمود ياسين، حيث حضر جنازته التى أقيمت منذ قليل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويأتى ظهور أمير شاهين هو الأول بعد زواج منذ أيام قليلة من فتاة خارج الوسط الفنى.

وحضر عدد من الفنانين تشييع الجثمان من أبرزهم: "نادية الجندي، لبلبة، دلال عبد العزيز، أحمد السقا، نهال عنبر، حسين فهمي، أشرف زكي، بوسي شلبي، يوسف شعبان، سوزان نجم الدين".

واستقبل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، النجوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، تمهيدا لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الفيوم من مستشفى المعادي.