100 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان محمود ياسين

تم منذ قليل تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين والذى وفاته المنية أمس بعد صراع مع المرض وذلك عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشر موقع دوت الخليج أكثر من 100صورة و10 فيديوهات أثناء تشيع جنازة الراحل محمود ياسين وتوديع لمثواه الاخير .

وحضر عدد من الفنانين تشييع الجثمان من أبرزهم: "نادية الجندي ، لبلبة ، دلال عبد العزيز ، أحمد السقا ، نهال عنبر، حسين فهمي ، أشرف زكي ، بوسي شلبي، يوسف شعبان ، سوزان نجم الدين " .

واستقبل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، النجوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، تمهيدا لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الفيوم من مستشفى المعادي.