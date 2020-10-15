ملكة جمال المغرب تتعرض لهجوم شرس بعد سخريتها من المصريات

شنّ رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هجوما شرسا على ملكة جمال المغرب ابتسام مومنى وذلك بعد هجومها على الفتيات المصريات اللاتى شبهتهن بالرجال وذلك على خلفية دفاعها عن الفنان المغربى سعد لمجرد الذى تم منع حفلته الغنائية فى القاهرة بعد الهجوم عليه بسبب قضايا الاغتصاب المرفوعة ضده.

وجاء تعليق ابتسام ليثير غضب كثير من رواد تويتر حيث قالت : "يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال ".

وهو الأمر الذى قوبل بهجوم معاكس عليها حيث ردد البعض عددًا من العبارات ضدها منها انها لا تصلح ان تكون ملكة جمال من الاساس وأن سيدات مصر برقبتها ولا يصح ان تشبههن بالرجال.

وكانت شركة «كايرو شو» قررت إلغاء حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر احترامًا لرغبة الجمهور.