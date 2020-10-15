لطيفة احتفالاً بـ عيد الجلاء: نموت ونحيا على عهدها

احتفلت الفنانة لطيفة بعيد الجلاء لتونس ونشرت صورة جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت لطيفة: خانها و لا عاش من ليس من چندها.. نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام.

عاشت تونس حرة أبية #عيد_الچلاء_٥٧ #تونس #عيد_الچلاء".

وتصدّرت الفنانة لطيفة مؤشرات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس". وروجت "لطيفة" للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويتر وكتبت: "استنوا كليب أغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على يوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم .. بحبكم برشاا". يذكر أن آخر أعمال لطيفة البوم "أقوى واحدة" والذي ضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، ووليد سعد، ومدين، ومونتى، وإسلام صبرى، وحسام سعيد محمدى، ومحمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.

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