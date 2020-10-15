بالدموع .. أول ظهور لـ جون ليجند بعد وفاة طفله

في لافتة إنسانية، أهدى المغني العالمي جون ليجند أغنيته Never break التي قدمها خلال فقرته الغنائية في حفل بيلبورد الغنائي الى زوج زوجته الموديل كريسي تيجن، الذي أقيم أمس الأربعاء.

وظهر جون ليجند متأثرا وعينيه مليئة بالدموع خلال تقديمه فقرته الغنائية ، حيث يعد أول ظهور له بعد وفاة طفله فور ولادته منذ اسبوعين.

وصدمت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيجن وزوجها المغني الامريكي جون ليجند باعلان وفاة مولودهما جراء تعرضها لنزيف شديد خلال الولادة رغم محاولات انقاذها بنقل السها اكياس دم.

ونشرت كريسي تيجن مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تنهمر في البكاء هي و جون ليجند وهما يحملان مولودهما ويلقان نظرة الوداع عليه.

وكتبت كريسي تيجن رسالة مؤثرة قالت فيها :" نحن مصدمون ونشعر بالالام كبير لم نشعر به من قبل، نحن لم نتمكن من ايقاف النزيف وانقاذ حياة طفلنا بالرغم من نقل اكياس الدم ولكنها لم تكن كافية".

واضافت :" في العادة نحن لا نطلق اسماء على اطفالنا الا بعد ولادتهم ولكن هذا الطفل اطلقنا عليه اسم جاك ، جاك فعل كثيرا لكي يبقى معانا ولانه كان وسيظل".

وتابعت كريسي تيجن:" اعتذر لجاك لان اللحظات القليلة التي عاشها في الحياة كانت مليئة بالصعوبات وسنظل نحبك دائما .. اشكر كل الناس التي ارسلت لينا رسائل حب ودعم نحن نحبكم ونقدركم كثيرا".

ونعى عدد من نجوم هوليوود كريسي تيجن وجون ليجند في خسارة طفلهما منهم هايلي بالدوين التي وصفتهم بالاقوياء ، وكيم كارداشيان وباريس هيلتون.