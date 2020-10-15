سهير رمزى تفقد الوعى فى مراسم دفن محمود ياسين.. صور

فقدت الفنانة سهير رمزى الوعى أثناء تواجدها فى جنازة الفنان محمود ياسين وتحديدا أثناء دفنه فى مقابر الأسرة بطريق الفيوم، وذلك بعد أن توفى أمس بعد صرع طويل مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

وحاول عدد من النجوم أفاقتها، حيث فقدت الوعى لدقائق معدودة وذلك قبل أن يتم إفاقتها عن طريق الاستعانة ببعض العطور.

وحضر عدد من الفنانين تشييع الجثمان من أبرزهم: "نادية الجندي، لبلبة، دلال عبد العزيز، أحمد السقا، نهال عنبر، حسين فهمي، أشرف زكي، بوسي شلبي، يوسف شعبان، سوزان نجم الدين".

واستقبل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، النجوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، تمهيدا لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الفيوم من مستشفى المعادي.

وغيب الموت صباح أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

