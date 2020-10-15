أستاذنا كلنا.. داليا مصطفى تنعي الفنان محمود ياسين

نعت الفنانة داليا مصطفى الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عامًا.

ونشرت داليا مصطفى صورة للراحل محمود ياسين عبر "إنستجرام" وعلقت قائلة: "الله يرحمك. يا استاذنا كلنا ويصبر الامه العربيه علي فراقك يا عظيم".

وأعلنت الفنانة رانيا ياسين، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، عن موعد تشييع جثمان الفنان الكبير.

وكتبت رانيا ياسين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "صلاة الجنازة الخميس ١٥ أكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. اسالكم الدعاء و شكر الله سعيكم "انا لله وانا اليه راجعون".

وغيّب الموت امس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان مم بين أبرز نجوم جيله وسامه.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين التى لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.