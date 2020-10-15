حرص الفنان عمرو محمود يس علي توجيه رسالة لوالده بعد الدفن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".
وكتب عمرو : " صلت بابا لاخر محطه في رحلته بهذه الدنيا وصار في ذمة الله اللي هو ارحم بيه مننا كلنا ارجوكم لا تبخلوا عليه بالدعاء فهذه الليله ستكون ليلته الأولى بقبره
أضاف : اللهم اجعل قبر ابي روضة من رياض الجنه اللهم عامله بما انت اهله. اللهم اكرم نزله اللهم ارحم روحًا صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء".
اللهم ارحمه و اغفر له و انظر اليه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين،للهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين و اغفر لنا و له يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه.
تابع :اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ،اللهم ارحمه فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قهِ عذاب يوم تبعث عبادك.
واستقبل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، النجوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، تمهيدا لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الفيوم من مستشفى المعادي.
وغيب الموت صباح أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.
شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.
محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف علي رسالة عمرو محمود يس بعد الدفن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.