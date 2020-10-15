تعرف علي رسالة عمرو محمود يس بعد الدفن

حرص الفنان عمرو محمود يس علي توجيه رسالة لوالده بعد الدفن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".

وكتب عمرو : " صلت بابا لاخر محطه في رحلته بهذه الدنيا وصار في ذمة الله اللي هو ارحم بيه مننا كلنا ارجوكم لا تبخلوا عليه بالدعاء فهذه الليله ستكون ليلته الأولى بقبره

أضاف : اللهم اجعل قبر ابي روضة من رياض الجنه اللهم عامله بما انت اهله. اللهم اكرم نزله اللهم ارحم روحًا صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء".

اللهم ارحمه و اغفر له و انظر اليه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين،للهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين و اغفر لنا و له يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه.

تابع :اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ،اللهم ارحمه فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قهِ عذاب يوم تبعث عبادك.