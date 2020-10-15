«أولادنا» تُجري مسحات كورونا لذوي القدرات الخاصة استعدادا للافتتاح.. الأحد

يفتتح يوم الأحد القادم ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت "سهير عبد القادر" في تصريحات صحفية إن المؤسسة قامت بالتعاون مع أحد المراكز الطبية، بعمل مسحات PCR مجانية لجميع أعضاء المؤسسة من ذوي القدرات الخاصة، للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا "كوفيد 19" حرصا علي صحتهم وصحة جميع المشاركين وكذلك ضيوف الملتقى.

وأضافت عبد القادر أن صحة أولادنا ومصلحتهم هو ما يشغل بالها طول الوقت، مؤكدة علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية طوال فترة التحضير للملتقي، واستمرارها طيلة ايام الملتقى.

الجدير بالذكر أن ملتقى "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوى القدرات الخاصة ، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة أيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.