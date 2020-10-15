لطيفة في عيد جلاء تونس: نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام

وعلقت قائلة : " فلا عاش في تونس من خانها و لا عاش من ليس من چندها .. نموت و نحيا على عهدها حياة الكرام و موت العظام " .

ويذكر أن طرحت المطربة لطيفة أحدث أغانيها التى تحمل اسم خليني، عبر حسابها الرسمي على يوتيوب الأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي.

وكانت لطيفة روجت للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويترو وكتبت: "استنوا كليب اغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على يوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم ...بحبكم برشاا".