بعد قضية جوني ديب.. أمبر هيرد تعود إلى حياتها الطبيعية

بعد فترة طويلة من الاجواء المتوترة بسبب قضيتها مع طليقها النجم العالمي جوني ديب، بدأت الممثلة الامريكية أمبر هيرد العودة الى حياتها الطبيعية والاستمتاع بها لحين الفصل في قضية التشهير.

وظهرت امبر هيرد وهي تلتقط صورة لها من على الحصان من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وبدأ النجم العالمي ايضا جوني ديب استعادة عافيته من جديد على المستوى الفني والانساني ولذلك طلب بتأجيل قضية التشهير ضد زوجته السابقة الممثلة الامريكية آمبر هيرد.

ويعود سبب التأجيل بسبب حاجة جوني ديب الى وقت للتفرغ للتوضير فيلمه الجديد Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 .

خلال جلسات القضية ، كشف جوني ديب أنه خسر نصف مليار دولار على مدار السنوات الماضية بسبب سوء إدارة أعماله التي كبدته خسارة وصلت لـ 510 مليون دولار أمريكي، حيث قام بدفع 5 ملايين غرامة بسبب تجاهلهم دفع الضرائب لمدة 13 عامًا.

وقال جوني ديب إن مديري أعماله حصلا على 19 مليون دولار بالخطأ كعمولة لهما، مصرحًا: " تعرضت للخيانة".

من جانبهما، أشار مدير أعمال النجم العالمي إلى أنه كان يهدر امواله بشكل مبالغ فيه بشرائه منازل تقدر بـ 60 مليون دولار أمريكي وجزيرة خاصة وتخصيص مبلغ 25 الف دولار امريكي شهريا لشراء الخمور.