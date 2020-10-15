وصول جثمان الفنان محمود ياسين إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

بدأ منذ قليل مراسم دفن الفنان محمود ياسين إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة على طريق الفيوم وذلك بعد وفاته أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

وحضر عدد من الفنانين تشييع الجثمان من أبرزهم: "نادية الجندي، لبلبة، دلال عبد العزيز، أحمد السقا، نهال عنبر، حسين فهمي، أشرف زكي، بوسي شلبي، يوسف شعبان، سوزان نجم الدين".

واستقبل السيناريست عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، النجوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، تمهيدا لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر الفيوم من مستشفى المعادي.

وغيب الموت صباح أمس الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.