إيمان العسيلى وفرقتها الموسيقية يحيان حفلا بالساقية

أحيت المطربة "إيمان العسيلى" وفرقتها الموسيقية حفلًا موسيقيًا على مسرح النهر بساقية الصاوى مساء أمس الأربعاء.

وقدم الفريق المكون من مجموعة من المطربين والمطربات من مختلف الأعمار، مجموعة منوعة من الأغنيات القديم منها والحديث ومنها "عنابى، الدنيا حلوة، سلمولى على مصر، سلم على الشهدا، كوكب تانى، يا ساعة بالوقت إجرى، جمع يارب قلوب، أساميك الكتيرة، يا بلادى".

وإيمان العسيلى، مطربة بدأت مشوارها الفني منذ الصغر أيام الطفولة مـــع والدها، والذي كان يتمتع بصوت عذب ويعزف آلة الكمان والعود.

وكانت تشاركه الغناء كهواية واشتركت فــــي حفلات ومسابقات كثيرة في قصر ثقافة الزقازيق ونادي طلائع الموهوبين، وحصلت على جوائز وشهادات.