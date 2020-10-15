أحيت المطربة "إيمان العسيلى" وفرقتها الموسيقية حفلًا موسيقيًا على مسرح النهر بساقية الصاوى مساء أمس الأربعاء.
وقدم الفريق المكون من مجموعة من المطربين والمطربات من مختلف الأعمار، مجموعة منوعة من الأغنيات القديم منها والحديث ومنها "عنابى، الدنيا حلوة، سلمولى على مصر، سلم على الشهدا، كوكب تانى، يا ساعة بالوقت إجرى، جمع يارب قلوب، أساميك الكتيرة، يا بلادى".
وإيمان العسيلى، مطربة بدأت مشوارها الفني منذ الصغر أيام الطفولة مـــع والدها، والذي كان يتمتع بصوت عذب ويعزف آلة الكمان والعود.
وكانت تشاركه الغناء كهواية واشتركت فــــي حفلات ومسابقات كثيرة في قصر ثقافة الزقازيق ونادي طلائع الموهوبين، وحصلت على جوائز وشهادات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيمان العسيلى وفرقتها الموسيقية يحيان حفلا بالساقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.