أخبار الفن.. انهيار شهيرة في جنازة محمود ياسين.. سهير رمزى تفقد الوعي

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

يحل اليوم ذكرى الفنان الراحل احمد عبد الوارث والذى قدم عديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

أثارت واقعة حادث تحرش وقتل الفتاة "مريم" ضحية المعادى حالة من الاستنكار والاستهجان التى أبداها عدد من طوائف الشعب المصرى ولعل من أبرزهم الفنانين الذين طالبوا بتطبيق أقصى عقوبة على المجرمين.

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان محمود ياسين، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعد وفاته أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.

تم منذ قليل تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين والذى وفاته المنية أمس بعد صراع مع المرض وذلك عن عمر يناهز 79 عامًا.

حرصت الفنانة سهير المرشدى على حضور جنازة الفنان الراحل محمود ياسين فى مسجد الشرط بالشيخ زايد وذلك بعد وفاته أمس عن عمر يناهز 79 عاما.

تم منذ قليل تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين والذى وفاته المنية أمس بعد صراع مع المرض، وذلك عن عمر يناهز 79 عامًا.

فقدت الفنانة سهير رمزى الوعى أثناء تواجدها فى جنازة الفنان محمود ياسين وتحديدا أثناء دفنه فى مقابر الأسرة بطريق الفيوم، وذلك بعد أن توفى أمس بعد صرع طويل مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما.