انتهاء التصوير الداخلي لفيلم "هانوفيل"

انتهى فريق عمل فيلم "هانوفيل" من مرحلة التصوير الداخلي والتي أقيمت بإحدي المناطق بالقاهرة، وأعلن القائمين علي الفيلم أن فريق العمل يستعد حاليآ للبدء في مراحل التصوير الخارجي والمقرر ان تكون بإحدي الأماكن الساحلية خارج القاهرة.
الفيلم من تأليف وإخراج أشرف فاروق و بطولة الفنان حسني شتا والفنانة إلهام عبد البديع، ويشارك معهم كل من الفنانة هاجر الشرنوبي والفنان جميل برسوم والفنانة هناء الشوربجي والفنانة إنتصار والفنان محمد نجاتي، ومن إنتاج عبد الإله عبد المجيد وولاء عبد المجيد ومنتج منفذ فايق عبد المجيد ويتكون فريق العمل من المنتج الفني عماد شحاتة و مدير التصوير أسامة بركات، ومهندس ديكور وائل عبد الله ومخرج منفذ أحمد الليثي.
يذكر أن الفيلم من المقرر أن يتم تصنيفة كواحد من أفلام الإثارة و الرعب المصرية والتي تتميز بطابع خاص عن نظيرتها الأجنبية، لكونها واقعية أكثر من غيرها، وهو ما يدخل المشاهد فى أجواء الفيلم سريعا.
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