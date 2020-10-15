تسريب فيديو نادر من زفاف أصالة نصري على أيمن الذهبي ..شاهدوا رقصها

أصالة نصري ترقص في حفل زفافها الأول على رجل الأعمال أيمن الذهبي حيث تداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو قديم تم تسريبه على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه أصالة نصري بمقطع من حفل زفافها الأول بفستان الزفاف وهي ترقص بحماس، تزامنا مع تداول الجمهور ايضا مقطع فيديو حديث لأصالة نصري في إحدى السهرات التي أقيمت أمس بحضور النجوم وظهرت كذلك وهي ترقص مع الفنان رامي صبري.

أصالة نصري ترقص في حفل زفافها على أيمن الذهبي

النجمة السورية أصالة نصري ظهرت في مقطع فيديو مسرب من حفل زفافها الأول على زوجها ووالد نجليها أيمن الذهبي وهي مرتدية فستان الزفاف وترقص وسط المعازيم بكل حماس وبهجة، وبدت ملامحها بسن أصغر وبشكل مختلف بعض الشيء عن اليوم، وأطلت بتسريحة الشعر الكيرلي المزينة بالورود البيضاء في مقدمة شعرها، بينما اختارت فستان زفاف أبيض بقصّة مكشوفة الأكتاف.

وحاز الفيديو تفاعلاً كبيراً بين الجمهور الذين تناقلوه بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، وتوقف البعض عند التغييرات في شكلها لكنهم أشادوا بجمالها.

ومن الجدير ذكره بأن اصالة نصري أنجبت ولدين من أيمن الذهبي وهما : شام وخالد الذهبي، وانفصلت عنه قبل سنوات طويلة عقب خيانتها له، ثم تزوجت من المخرج طارق العريان ورزقت بتوأم منه وهما : آدم وعلي، لكنها تطلقت هذا العام منه لأسباب قيل بأنها الخيانة ايضاً.

رقص أصالة نصري يثير الجدل مع رامي صبري

تزامنا مع هذا الفيديو، سرقت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار بفيديو متدوال في الساعات الماضية وظهرت فيه وهي ترقص برفقة أصدقائها وبينهم الفنان رامي صبري وأحمد سعد وبشرى في إحدى السهرات الخاصة على أغنية "ملطشة القلوب".

وتوقف الجمهور عند رقص أصالة نصري بالفيديو معتبرين بأنها بدأت تتجاوز أزمة طلاقها وفترة اكتئابها بعد انفصالها عن زوجها طارق العريان حيث بدت مفعمة بالطاقة والإيجابية، بينما وجه البعض الإنتقادات لها لجرأة رقصها، فيما انتقد آخرون عدم مراعاة الحاضرين في الحفل وبينهم أصالة اجراءات التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.

أصالة نصري وأحدث ألبوماتها "لا تستسلم "

على صعيد فني، أطلقت أصالة نصري في شهر سبتمبر الفائت أحدث ألبوماتها باللهجة الخليجية بعنوان "لا تستستلم" والمتضمن 20 أغنية، وصورت أصالة فيديو كليب أغنية "والله وتفارقنا" من الألبوم وطرحته في نفس الشهر أيضاً بينما ربط البعض بين قصة الفيديو كليب الذي لعب بطولته الفنان نيكولا معوض وبين قصة طلاقها وافتراقها عن زوجها السابق طارق العريان.