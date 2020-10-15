النجمات يستكملن حملات محاربة سرطان الثدي .. ريا أبي راشد ووفاء موصللي أحدثهن

حملات التوعية بسرطان الثدي ما تزال تستقطب الفنانات اللواتي ينشرن رسائل توعية لمحاربة هذا المرض والدعوة لإجراء الفحوصات المبكرة الدروية في سبيل كشف المرض مبكراً وإمكانية الشفاء منه والإنتصار عليه، وإنضمت لهذه الحملات نجمات جدد وبينهن وفاء موصللي وريا أبي راشد ومقدمة البرامج ياسمين الخطيب.

وفاء موصللي تدعو للفحص المبكر

النجمة السورية وفاء موصللي التي اشتهرت بدور "فريال خانوم" في المسلسل الشامي "باب الحارة"، أطلت على متابعيها عبر انستغرام بمقطع فيديو للتوعية بأهمية الفحص المبكر لمكافحة سرطان الثدي، فظهرت في الفيديو مرتدية بلوزة باللون الوردي مع رفعها للشعار الوردي تضامنا مع حملات التوعية بشهر اكتوبر.

ووجهت وفاء موصللي من خلال الفيديو رسالة لجميع النساء قالت فيها :"الكشف المبكر لسرطان الثدي، يعزز فرصة القضاء عليه، فإخضعي للفحوصات ولا تترددي، وسلامتك من كل مرض".

ريا أبي راشد تطبق مكياج وردياً دعما لشهر التوعية

الإعلامية ريا أبي راشد عبّرت من جهتها عن دعمها للشهر الوردي لمحاربة سرطان الثدي عبر طريقتها الخاصة، ونشرت عبر صفحتها الرسمية انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه مرتدية اللون الزهري وهو شعار شهر أكتوبر المخصص لحملات التوعية بـ سرطان الثدي.

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وقالت في الفيديو: "بشهر أكتوبر منلبس زهر، ونضع بلاشر وملمع شفاه زهر ، منتكحل باللون الزهر؛ لنظهر دعمنا لكل صديقاتنا وسيدات وبنات جيلنا يلي صابهن سرطان الثدي. ولنذكر كل النساء بأهمية الفحص المبكر دائماً".

كما علقت ريا أبي راشد على مقطع الفيديو، قائلة: "لكل بنت وامرأة عمّ تحارب سرطان الثدي، لكِ مني كل الحب والدعم والأمنيات بالشفاء العاجل. بذكّر الجميع بأهمية الفحص الدوري لضمان الكشف المبكّر وزيادة احتمالية الشفاء. افحصوا حالكن، ما تهملوا".

نيللي كريم تقدم الدعم لمريضات سرطان الثدي

الفنانة نيللي كريم اختارت دعم حملات التوعية بسرطان الثدي من خلال زيارتها لمستشفى بهية بمنطقة الهرم، لتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدي والتوعية بأهمية الكشف المبكر ضمن اجواء شهر أكتوبر الوردي.

الفنانة المصرية نيللي كريم قدمت خلال زيارتها للمستشفى عددا من الهدايا للنساء اللواتي شاركن قصصهن الملهمة مع مرض السرطان.

ياسمين الخطيب تدعو للتبرع للمستشفيات

مقدمة البرامج والممثلة ياسمين الخطيب دعمت ايضا حملات التوعية بسرطان الثدي ودعت الجميع الى التبرع للمستشفيات التي تعالج مريضات الثدي ونشرت صورة لها تحمل شعار "مؤسسة بهية"، وعلقت قائلة :" مؤسسة بهية قررت تعالج ملايين وملايين السيدات، علشان كده قرروا يبدأوا في تحقيق حلم كبير.. حلم بناء مستشفي بهية الشيخ زايد الجديد، علشان ميكونش في سيدة قلقانة على نفسها."

وتابعت قائلة :"كل جنيه هتشتري وهتدعم بيه مستشفي بهية زايد الجديد، هيكون صدقة جارية ليك طول عمرك، وهيساهم في مساعدة ملايين السيدات".