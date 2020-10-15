الصور الأولى من الجنازة الحاشدة للفنان محمود ياسين بحضور النجوم

محمود ياسين الفنان المصري الراحل شيعت مساء اليوم جنازته من مسجد الشرطة بمدينة زايد في مصر بحضور مجموعة كبيرة من النجوم الذين حرصوا على وداع الفنان الراحل وتقديم واجب العزاء لأسرته.

الصور الأولى من جنازة الفنان الراحل محمود ياسين

جنازة الفنان محمود ياسين احتشد العديد من النجوم بها، حيث أقيمت في مسجد الشرطة بمدينة زايد، وكان في مقدمة الحاضرين أسرة الفنان الراحل الفنان عمرو محمود ياسين، والفنان محمد رياض، والفنانة شهيرة التي ظهرت عليها حالة التأثر الواضحة برحيل زوجها الفنان الكبير، وظهرت وهي جالسة على مقعد وتدعي للفنان الراحل، كما سيطرت حالة من الحزن على النجوم المشاركين في الجنازة ومنهم الفنانة نادية الجندي، والفنان حسين فهمي، ورشوان توفيق، والفنانة إلهام شاهين، وهاني سلامة، ومحمود حميدة، وخالد النبوي، ودلال عبد العزيز، ولقاء سويدان، والشاعر أيمن بهجت قمر، ورجاء حسين، وبشرى، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وعضو مجلس النقابة إيهاب فهمي، والإعلامية بوسي شلبي، وأحمد السقا، وعزت العلايلي.

النجوم بالكمامات في جنازة الفنان الراحل محمود ياسين

محمود ياسين في جنازته حرص العديد من النجوم الذين تواجدو فيها على ارتداء الكمامات والألتزام بكافية الإجراءات الأحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، ومن المقرر أن ينقل جثمان الفنان الراحل إلى مقابر أسرته في طريق الفيوم، وكانت أسرة الفنان الراحل قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن موعد عزاء الفنان محمود ياسين والذي سوف يقام بعد صلاة المغرب غدا الجمعة في منطقة زايد بمصر، وقد قامت أسرة الفنان الراحل بتأجيل الجنازة من أمس الأربعاء إلى اليوم الخميس بسبب ظروف عائلية خاصة، وانتظار شقيق الفنان الراحل العائد من الخارج، وكذلك أفراد أسرته الذين يتواجدون في مدينة بور سعيد مسقط رأس الفنان محمود ياسين.

عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل وفاة والده

عمرو محمود ياسين نجل الفنان الراحل قد كشف في تصريحات سابقة له عن التفاصيل الكاملة لوفاة محمود ياسين، ونفى وفاته بفيروس كورونا، وقال إن والده توفي بسبب توقف عضلة القلب نتيجة لإصابته بالتهاب رئوي حاد، والذي تسبب في دخوله المستشفى في الأسبوعين الماضين، وقال إن والده كان يتعافي قبل وفاته بأيام للدرجة التي جعلت الأطباء يستعدون لإنهاء إجراءات مغادرته المستشفى قبل تدهور حالته بشكل مفاجئ.

محمود ياسين تسبب خبر وفاته أمس في صدمة وحزن كبير في الوسط الفني وللجمهور وذلك بسبب قيمة واسم الفنان الراحل الذي قدم عشرات الأعمال الشهيرة والمميزة في مسيرته الفنية الطويلة، وقد نعى العديد من النجوم الفنان محمود ياسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقدموا لأسرته العزاء.