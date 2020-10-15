سهير رمزي تفقد الوعي في جنازة محمود ياسين وانهيار كبار نجوم جيله لحظة دفنه..بالصور

محمود ياسين الفنان المصري الراحل تواجد عدد كبير من النجوم في جنازته التي أقيمت مساء اليوم، حيث حرص العديد من النجوم على دعم أسرة الفنان الراحل ومساندتهم في هذا الموقف الصعب، كما شهدت الجنازة العديد من اللقطات المهمة.

شهيرة لم تتوقف عن الدعاء طوال مراسم الجنازة

شهيرة الفنانة المصرية وزوجة الفنان الراحل محمود ياسين ظهرت في الجنازة وهي في حالة إنهيار، حيث لم تتوقف عن الدعاء لزوجها أثناء الجنازة، بينما تواجدت كذلك رانيا محمود ياسين في الجنازة بجوار زوجها الفنان محمد رياض الذي سعى لمساندتها، في وقت سيطرت حالة الحزن على السيناريست عمرو محمود ياسين الذي تواجد بشكل مستمر بجوار جثمان والده لحظة وصله إلى المسجد وحتى بداية التحرك إلى مقابر العائلة.

ميرفت أمين تعود للظهور من جديد

ميرفت أمين أخيرا ظهرت بعد اختفائها منذ وفاة صديقتها الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت في شهر يوليو الماضي وذلك من أجل حضور جنازة الفنان الراحل محمود ياسين والوقوف بجوار الفنانة شهيرة، حيث أن الفنانة المصرية كانت تعيش أيام صعبة بعد وفاة الراحلة رجاء الجداوي وبات ظهورها نادرا، في وقت حرصت كذلك الفنانة دلال عبد العزيز على مساندة الفنانة شهيرة في هذا الموقف الصعب الذي تمر به أسرة الفنان الراحل.

كبار النجوم يودعون الفنان محمود ياسين

حسين فهمي، نادية الجندي، عزت العلايلي، ورشوان توفيق، سهير المرشدي، والمخرجة إنعام محمد علي، والعديد من كبار النجوم حرصوا على التواجد في جنازة الفنان المصري الراحل محمود ياسين وتقديم واجب العزاء لأسرته وظهروا متأثرين بشدة، ، بل كان هؤلاء النجوم في الصفوف الأمامية في الجنازة بينما تواجدت كذلك العديد من الأجيال الفنية، كالفنان خالد النبوي، وأحمد السقا، وهاني سلامة، والفنان أحمد العوضي وغيرهم من النجوم، كما حرص الفنان عبد الله مشرف على الحضور رغم ظروفه الصحية.

انهيار الفنانة سهير رمزي لحظة دفن جثمان محمود ياسين

سهير رمزي الفنانة المصرية ظهرت في مراسم دفن الفنان الراحل محمود ياسين، وسيطرت عليها حالة من البكاء المستمر مما تسبب في فقدانها للوعي، مما جعل العديد من النجوم المشاركين في الجنازة لمساعدتها من أجل أن تستعيد وعيها.

أول ظهور للفنان أمير شاهين بعد حفل زفافه

أمير شاهين الفنان المصري من أبرز النجوم الذين تواجدوا في جنازة الفنان الراحل محمود ياسين، في أول ظهور له بعد حفل زفافه الذي أقيم خلال الأسابيع الماضية، كما تواجدت كذلك كل من الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي في الجنازة من أجل تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل.

موعد عزاء الفنان الراحل محمود ياسين

محمود ياسين الفنان الراحل أعلنت أسرته خلال الساعات الماضية عن موعد عزائه وتفاصيله والذي سوف يقام بعد صلاة المغرب غدا الجمعة في منطقة زايد بمصر، وقد قامت أسرة الفنان الراحل بتأجيل الجنازة من أمس الأربعاء إلى اليوم الخميس بسبب ظروف عائلية خاصة، وانتظار شقيق الفنان الراحل العائد من الخارج، وكذلك أفراد أسرته الذين يتواجدون في مدينة بور سعيد مسقط رأس الفنان محمود ياسين.