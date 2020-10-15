حبيب غلوم عن حالة والدته بعد دخولها المستشفى:"تحت رحمة رب العالمين"

حبيب غلوم الفنان الإماراتي أقلق متابعيه على الحالة الصحية لوالدته خلال الساعات الماضية وذلك بعدما تم نقلها مرة أخرى إلى المستشفى في حالة حرجة، وطلب حبيب غلوم الدعاء من متابعيه ومحبيه.

حبيب غلوم يطلب الدعاء لوالدته

حبيب غلوم نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة قصيرة كشف من خلالها عن تفاصيل الوضع الصحي لوالدته، التي تعاني من أزمة صحية منذ فترة، وقد تم نقل والدة الفنان الإماراتي إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، ونتيجة حالتها الصحية تم إدخالها إلى العناية المركزة، في وقت طلب حبيب غلوم من متابعيه الدعاء لوالدته من أجل تجاوز هذه الأزمة فكتب: "دعواتكم لأمي الغالية في العناية المشددة تحت رحمة رب العالمين".

A post shared by (@habibgalattar) on Oct 14, 2020 at 11:46pm PDT

النجوم يساندون الفنان حبيب غلوم بعد الكشف عن تفاصيل الوضع الصحي لوالدته

حبيب غلوم تفاعل العديد من زملائه مع الرسالة التي كتبها عن والدته حيث تمنى العديد منهم لها أن تتجاوز هذا الوضع الصحي الصعب فكتبت الفنانة الإماراتية سميرة أحمد: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما"، بينما كتبت الفنانة آلاء شاكر: "الله يشافيها يارب ويعافيها ويطول بعمرها"، حبيب غلوم قد نشر في شهر سبتمبر الماضي عبر حسابه على "انستجرام" رسالة كشف فيها نقل والدته إلى المستشفى ودخولها غرفة العمليات، لكنه نشر فيديو بعد ذلك لوالدته من داخل غرفتها وأكد أن حالته الصحية تتحسن وقدم الشكر لكن من سانده في هذه الأزمة فكتب عبر حسابه على "انستجرام" : "بفضل الله وبدعواتكم الصادقة حالة أمي اليوم ولله الحمد مستقرة فشكراً من القلب للجميع والله يحفظكم ويحفظ لكم كل غالي".

A post shared by (@habibgalattar) on Sep 14, 2020 at 10:39pm PDT

حبيب غلوم يقدم العزاء لأسرة الفنان الراحل محمود ياسين

حبيب غلوم قد نعى خلال الساعات الماضية الفنان الراحل محمود ياسين عبر حسابه على "انستجرام"وقدم العزاء لأسرة الفنان الراحل فكتب: "البقاء والدوام لله الفنان الكبير محمود ياسين في ذمة الله نسأل المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويكرم منزلته تعازينا القلبية لأسرته الكريمة لزوجته الفنانة الكبيرة المعتزلة شهيرة ولابنته الفنانة رانيا وزوجها الصديق الفنان محمد رياض وللفن المصري ومحبيه إنا لله وإنا إليه راجعون".

حبيب غلوم قد شارك في شهر رمضان الماضي في مسلسل "الشهد المر"، وقدم دور والد هيفاء حسين، وبرر الفنان الإماراتي سبب موافقته للقيام بهذا الدور في العمل خلال مقابلة له مع برنامج "The Insider بالعربي" الذي يُعرض عبر شاشة دبي، وأكد أنها لم تكن المرة الأولى التي يقوم فيها بدور والد هيفاء، حيث إنه عندما تعاون لأول مرة معها في مسلسل "اللقيطة" كان يقوم بدور والدها أيضًا، كما أنه اختار هذا الدور تحديدًا لسببين، أولهما أنه لم يكن يريد القيام بدور أكبر حتى لا ينشغل عن وضعه كمنتج للعمل.