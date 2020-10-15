فنانات ظهرن حليقات الرأس في المسلسلات دعماً لمرضى السرطان أحدثهن رانيا منصور

رانيا منصور صدمت الجميع بدورها في مسلسل "أسود فاتح" المعروض حالياً على شاشات التلفزة وذلك من خلال تجسيدها لدور مريضة سرطان، وأطلت على جمهورها بكل جرأة حليقة الرأس دعما لمريضات السرطان، فيما سبقها بهذا الدور والإطلالة الصادمة العديد من الفنانات وأبرزهن رولا حمادة، هيام أبو شديد، نادين نجيم، هند صبري وغيرهن.

رانيا منصور في مسلسل "أسود فاتح"

الفنانة المصرية رانيا منصور التي تشارك حالياً في مسلسل "اسود فاتح" مع النجمة هيفاء وهبي، لفتت الأنظار اليها بدورها الجريء من خلال تجسيدها لدور مريضة سرطان، ونشرت يوم أمس مجموعة صور جديدة لها من كواليس العمل ظهرت فيها حليقة الرأس دعما لمريضات السرطان وعلقت قائلة : "آية.. من مسلسل #إسود_فاتح".

ثم حرصت على توجية رسالة لمحاربي السرطان وبث الأمل في نفوسهم، فتابعت في تدوينتها قائلة :"المرض ممكن يغير حياتك بس الأمل بيديها حياة .. تحية كبيرة لأبطال مرض السرطان.. “آية ” من مسلسل ‎أسود فاتح”.

رولا حمادة حليقة الرأس في مسلسل "من الآخر"

النجمة اللبنانية القديرة رولا حمادة تصدرت حديث الجمهور مؤخرا بعد ظهورها في مسلسل "من الآخر" وتجسيدها لدور مصابة بسرطان الثدي بشخصية "منى"، وظهرت حليقة الرأس بكل جرأة دعما لمريضات الثدي.

وتصادف ظهور رولا حمادة في المسلسل مع شهر التوعية من هذا المرض، فإستغلت ذلك لتوعية النساء من خلال حسابها على تويتر ودعوتهم الى اجراء الفحوصات المبكرة بهدف اكتشاف المرض في بداياته والقضاء عليه بحال تواجده.

هيام ابو شديد حليقة الشعر في مسلسل "العودة"

الممثلة اللبنانية هيام أبو شديد من جهتها جسدت دور مريضة سرطان من خلال شخصية "ياسمينا" في مسلسل "العودة" الذي عرض في الفترة الماضية، واستطاعت أن تتصدر حديث الجمهور بمشهد واحد والذي ترك انطباعاً قوياً عند المشاهدين.

هيام أبو شديد أطلت حليقة الرأس بمشهد مؤثر بعد تساقط شعرها جراء العلاج الكيميائي بسبب السرطان بينما كانت تتلقى الدعم من عائلتها في المسلسل والذين دعموها كذلك على قبول شكلها الجديد.

نادين نجيم تدعم مرضى السرطان في "خمسة ونص"

النجمة اللبنانية نادين نجيم بدورها اختارت كذلك إيصال رسالة انسانية في الحلقة الأخيرة من مسلسل "خمسة ونص" بظهورها حليقة الرأس تضامنا مع أطفال السرطان غير مبالية بخسارتها لجزء من جمالها امام الكاميرا، وهدفت الى التصويب على مرضى السرطان بغية تقديم الدعم لهم.

نادين نشرت حينها فيديو على "تويتر" من احد مشاهد مسلسل "خمسة ونص" ظهرت فيه حليقة الشعر، وقالت بأنّ الجمال أساسي ولكنه ينبع من الداخل، مشيرة الى انها "تخلت عن شعرها ولكنها لم تشعر أنّ شيئًا تغيّر، لأنّ شعرها لن يلبث أن يعود، ولكنّ الأمل لا يعود، كما وجهت كلامها إلى الأطفال المصابين بمرض السرطان، وقالت لهم إنها تعلّمت منهم أن التفاؤل والامل هما مصدر قوتنا في الحياة".

وايضا الممثلة المصرية هند صبري ظهرت في مسلسل حلاوة الدنيا في رمضان 2017 بدور انساني جريء فجسدت دور مريضة السرطان واطلت حليقة الرأس بسبب خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي.