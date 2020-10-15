عاري الصدر.. محمد رمضان يشارك متابعيه صورة جديدة.. شاهد

شارك محمد رمضان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة. وظهر محمد رمضان بإطلالة صيفية عاري الصدر ونظارة شمس، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات. وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 28 مليون مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي. ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

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