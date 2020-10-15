على المرجيحة.. ريهام عبد الغفور فى إطلالة صيفية على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة الشابة ريهام عبدالغفور , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور " انستجرام " صورة لها من على الارجوحة.

ظهرت ريهام عبدالغفور يا إطلالة صيفية مميزة وكتبت على الصورة "أخر أيام الصيفية❤️❤️Fill your with"

يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.

وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019.

المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل