ساحة الهناجر تستعد لاستقبال احتفال الإنتاج الثقافى بنصر أكتوبر

يستعد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، لاستقبال احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد، فى الثامنة من مساء اليوم .

وتفقد المخرج خالد جلال، منذ قليل، اللمسات الأخيرة لاستعدادات المسرح بالاحتفال، يرافقه الشاعر عماد عبد المحسن مدير عام إدارة النشاط الثقافى والفنى بالقطاع، وعيد عبد السلام مدير عام الشئون المالية والإدارية بالقطاع، وأحمد خشبة مدير عام مكتب رئيس القطاع، وعدد من العاملين بالقطاع.

يقام الاحتفال تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بحضور عدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام، مع تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.

يقام الاحتفال ضمن أجندة احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ويتم تكريم عدد من أبطال ورموز القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب النصر، وكوكبة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال فنية وطنية مميزة، كما سيتم الإعلان عن جوائز مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب فى موسمها الثالث.