محمد عطية بعد الهجوم على خطيبته ميرنا الهلباوي:"لستُ مهتما بنظرة المجتمع"

محمد عطية النجم المصري بعدما كشف خلال الأيام الماضة عن ارتباطه من مقدمة البرامج والكاتبة ميرنا الهلباوي، عاد ليتحدث عن تفاصيل علاقته بها، وكيف سوف تصبح العلاقة بينهما خلال فترة خطوبتها.

محمد عطية عن خطيبته: "عمرى ما هفرض حاجة على الإنسانة اللى أنا بحبها"

محمد عطية نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة طويلة تحدث من خلالها عن تعامله مع خطيبته الشابة ميرنا الهلباوي، حيث أوضح أنه من المؤمين بفكرة المساواة في العلاقة التي تجمع أي ثنائي، وأنه لا يفكر في نظرة المجتمع له سواء بالإيجاب أو السلب، وأكد أن الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة يجب أن يكون حقيقة وليس مجرد كلمات وأنه سوف ينفذ ذلك مع خطيبته ميرنا الهلباوي فكتب: "عندى قناعة أن مافيش حاجة اسمها يد عليا في العلاقات، وعمرى ما هفرض حاجة على الانسانة اللى أنا بحبها و لا حتى هحاول اغير حاجة فى اسلوب حياتها او علاقاتها بالناس اللى حواليها، فكرة المساواة فى العلاقة بين اتنين فكرة مريحة و بتوفر كتير من الحزق و حرق البنزين، انا غير مهتم تماما بنظرة المجتمع ليا طالما انا مرتاح مع الانسانة اللى اخترتها".

محمد عطية أضاف: "المجتمع غالبا بيحاول يبين المثالية الكدابة فى العلن و بتكون مثالية من منظور فكر الغالبية العظمي و المواريث و العادات والتقاليد اللي بالأرقام بتوضح أن إحنا مجتمع متحرش و مكبوت وفيه العبر، احنا بنتكلم دايما عن المساواة بين الراجل والست ولكن الاختبار الحقيقي لما تيجي تطبقه علي الانسانة اللي بتحبها و اهل بيتك".

محمد عطية عن ميرنا الهلباوي: "دوري أن أدعمها واقف بجوارها"

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محمد عطية أوضح أنه رغم ارتباطه بميرنا الهلباوي لكنه لن يتدخل من أجل أن يغير أي شيء في حياتها، كما أنه لن يحاسبها عن أي تجارب سابقة قبل أن ترتبط به، وأنه يرى نفسه مسئول عن إصلاح اي أضرار نفسية مرت بها خلال حياتها قبله، وأنه ينوي دائما أن يدعمها في كافة خطوات حياتها فقال: "مقتنع أن الانسانة اللي معايا انسانة عاقلة و كبيرة و عندها قراراتها و اختيارتها اللي دوت الخليج مسئولة عنها و انا كل دوري كشريك ليها اني ادعمها فيهاو اقف في ضهرها لو اخفقت و انصحها لو طلبت مشورتي او رأيي، انا لا داخل حياتها اغيرها و لا داخل افرض اسلوبي عليها ..انا فخور بيها و بحبها و راحتنا سوا اهم الف مرة من اي كلام يتقال، كل ما مرت بيه قبلي انا ماليش اي حق اسألها فيه بس انا مسئول اصلح اي اضرار نفسية ناتجة عنه".

محمد عطية يعلن ارتباطه من مقدمة البرامج ميرنا الهلباوي

محمد عطية نجم ستار أكاديمي السابق قد أعلن منذ أيام عن خبر ارتباطه العاطفي عقب مشاركته في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ونشر محمد عطية مجموعة صور رومانسية مع خطيبته عبر حسابه على "انستجرام" معلنا عن دخول بعلاقة عاطفية بعد فترة طويلة من العزوبية، وقدم العديد من أصدقاء ومحبي الفنان المصري التهاني له بهذا المناسبة، وكانت ميرنا الهلباوي قد تعرضت لهجوم في بداية أزمة فيروس كورونا وذلك على خلفية مطالبتها بعدم الألتزام بإجراءات الوقائية للفيروس، مما جعل العديد من الجمهور يعتبر ما نشرته عبر حسابه على "تويتر" غير مسئول.